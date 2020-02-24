HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu (2) - Son Dakika

HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu (2)

6 saat önce

5 YIL SONRA OĞLUYLA BULUŞTUDiyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Muhteber Birlik, jandarmanın iknasıyla terör örgütünün Suriye'deki barınaklarından kaçıp, Mardin Nusaybin'e gelerek, güvenlik güçlerine teslim olan...

HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu (2), System.String[]

5 YIL SONRA OĞLUYLA BULUŞTU

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Muhteber Birlik, jandarmanın iknasıyla terör örgütünün Suriye'deki barınaklarından kaçıp, Mardin Nusaybin'e gelerek, güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Veysi (20) ile 5 yıl sonra buluştu. Veysi Birlik ile Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda ilk sorgusunun ardından bir araya gelen annesi Muhteber ve ağabeyi Behçet Birlik, duygusal anlar yaşadı. Muhteber Birlik, oğluna sarılırken, sevinç gözyaşları döktü.

HDP binası önünde 175 gündür sürdürülen oturma eyleminde terör örgütü PKK'dan kaçan çocuklarıyla buluşan aile sayısı, 9 oldu.

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,


Halkların Demokratik Partisi, Nusaybin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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