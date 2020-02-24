HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu - Son Dakika
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HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 2015 yılında teröristler tarafından kaçırılan Veysi Birlik, güvenlik güçlerine teslim olarak annesi Muhteber Birlik ile kucaklaştı. Veysi ile birlikte evladına kavuşan aile sayısı 9'a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 22 Şubat 2020 itibariyle evlat nöbetine başlayan anne Muhteber Birlik, 2 gün sonra oğluna kavuştu. Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ikna süreci uzmanlarının çalışması sonucu ikna edilerek Mardin'in Nusaybin ilçesi sınır hattında ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Veysi Birlik burada yapılan işlemlerinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aranan ve oğlunun teslim olduğu müjdesini bizzat Bakan Soylu'dan alan evlat nöbetindeki anne Muhteber Birlik, diğer oğlu Behçet Birlik ile birlikte Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelerek 5 yıl sonra oğlu ile kucaklaştı. Anne ve evladının kavuşmasında duygusal anlar yaşandı. Birlik ailesi Veysi'nin teslim olmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik ve Melek Aslan çiftinin oğlu Volkan çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Veysi ile birlikte HDP önündeki 9'uncu aile evladına kavuşmuş oldu.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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