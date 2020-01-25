HDP önündeki ailelerden Elazığ'a yardım çağrısı: "Çadırımızı göndermeye ve çalışmalara katılmaya... - Son Dakika
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HDP önündeki ailelerden Elazığ'a yardım çağrısı: "Çadırımızı göndermeye ve çalışmalara katılmaya...

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası "Çadırımızı göndermeye ve çalışmalara katılmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

HDP önündeki ailelerden Elazığ'a yardım çağrısı:

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası "Çadırımızı göndermeye ve çalışmalara katılmaya hazırız" açıklamasında bulundu.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin evlat nöbeti 145'inci gününe girdi. 145 gündür oturma eylemini sürdüren aileler, dün Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından destek açıklamasında bulundu. HDP Diyarbakır il binası önünde toplanan aileler adına açıklama yapan teröristler tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Deprem bölgesine gitmek için daima hazır olduklarını belirten Kaya şunları söyledi:


"Elazığ ve Malatya'da deprem yaşandı. Deprem sırasından birçok vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Biz HDP önünde evlat nöbetinde olan aileler olarak deprem bölgesine çadırımızı göndermeye ve çalışmalara katılmak için daima hazırız, üzerimize bir görev düşerse yapmaya çalışırız."


Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş da, çok üzgün olduklarını belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu. Altıntaş, "Deprem olduğu anda beynimizden vurulmuş gibi olduk. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
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