HDP önündeki ailelerin direnişi 79'uncu günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 79'uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 79'uncu gününe girdi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Necibe Çiftçi, tek bayrak altında yaşadıklarını ve tek bayrak altında öleceklerini dile getirdi. Çiftçi, "79 gündür biz burada mücadele ediyoruz, 79 sene olsa bile burada kalacağız. Kar ve yağmur yağsa bile mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımız mücadele etsinler, asker ve polislere karşı çıkmasınlar. Bizim çocuklarımızı askerlere teslim etsinler, diğer annelerde çocukları için gelsinler, kim çocuklarını seviyorsa orada kalmalarını istemiyorlarsa buraya gelip oturarak mücadeleye destek versinler. Anneler hepsi gelip el ele tutuşsunlar, çocuklarını burada bekleyerek asker güçlerine teslim etsinler. Biz tek bayrak altında yaşıyoruz, tek bayrak altında öleceğiz. Biz çift bayrak istemiyoruz, tek bayrak istiyoruz" dedi.

(Murat Başal/İHA)