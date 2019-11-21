Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerin direnişi 80'inci günde
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HDP önündeki ailelerin direnişi 80'inci günde

7 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 80'inci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin direnişi 80'inci günde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 80'inci gününde de devam ediyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 80'inci gününe girdi. İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 80 gündür oturma eyleminde olduğunu ifade etti. 80 gündür herhangi bir gelişmenin olmadığını aktaran acılı baba Akkuş, "Biz aileler olarak çocuklarımızın geri getirilmesi için eylemdeyiz. HDP ve CHP meclisi her gün protesto ediyorlar. Bizleri gelip ziyaret etmiyorlar. Madem meclisi protesto ediyorlar ve meclisin düşmanıdırlar çıkıp Amerika'ya gitsinler" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
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