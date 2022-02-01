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HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor

01.02.2022 14:25

HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti 884'üncü gününde de kararlı bir şekilde devam ederken aileler, PKK ve HDP'den çocuklarını istedi.

HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti 884'üncü gününde de kararlı bir şekilde devam ederken aileler, PKK ve HDP'den çocuklarını istedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 884'üncü gününde sürüyor.

Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner'in annesi Zebude Öner, HDP il binası önündeki çadırda evladına kavuşmak için nöbet tutuyor.

Kızının 2014 yılında HDP tarafından 23 yaşındayken kaçırılıp PKK'ya teslim edildiğini ileri süren anne Zebude Öner, "Kızımı HDP götürüp PKK'ya teslim etti. 9 yıldır hiçbir haber alamıyoruz. Bu anneler ile birlikte burada olacağım, kızım gelmeyinceye kadar gitmeyeceğim. Kızım korkma, gel teslim ol. Evine gel" çağrısında bulundu.

HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor
HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor
HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor - Son Dakika
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