HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor, sayı her geçen gün artıyor - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 150'nci gününde 76'ya yükseldi.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor. 3 Eylül 2019'da başlatılan ve 5'inci ayı geride kalan oturma eylemine Hakkari'den oğulları Deniz için gelen baba Sabri ve anne Zübeyde Çelik de katıldı. Oğlu Deniz'in 2014'te 24 yaşında Afyonkarahisar'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü belirten baba Çelik, "HDP terör örgütüne destek verdiği için, buradaki eyleme katıldım. Gitmeyeceğiz, burada kalacağız. Haber almadan buradan ayrılmayacağız, inşallah sonuç alacağız" dedi.



Anne Çelik ise Kürtçe yaptığı konuşmada, çok özlediği oğluna kavuşmak istediğini söyledi. - DİYARBAKIR