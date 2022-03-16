HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı

16.03.2022 21:21

HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı Ağabey Ahmet Dönmez, 'Kardeşine teslim ol' çağrısı yaptı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 926'ıncı gününde...

HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı

Ağabey Ahmet Dönmez, 'Kardeşine teslim ol' çağrısı yaptı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 926'ıncı gününde sürerken, 270. aile HDP il binası önüne gelerek eyleme katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 926. gününde de devam ediyor.

270'inci aile olan ağabey Ahmet Dönmez, kardeşi Adem'in 2015 yılında 22 yaşındayken evden çıktığını ve dağa kaçırıldığını iddia ederek, evlat nöbetine dahil oldu.

Aslen Iğdırlı olduklarını fakat Erzincan'da yaşadıklarını ifade eden ağabey Dönmez, "Kardeşim 2015'te terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldı. Kardeşi aramak için geldim. Kardeşimi almadan da buradan gitmeyi düşünmüyorum. Kardeşime 'de çağrım, annen ile baban yaşlılar sen gittikten sonra hiç gülmediler. Anne ile babanın ölmeden önce seni görmelerini istiyorum. İnşallah kardeşim sesimi duyup, pişman olup geri gelecektir" dedi.

HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı
HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı
HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı

YORUMLAR
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VALİ YAVUZ: BU ÜLKENİN PKK'LI, HDP'Lİ İÇİŞLERİ BAKANINA TAHAMMÜLÜ YOKTUR VALİ YAVUZ: BU ÜLKENİN PKK'LI, HDP'Lİ İÇİŞLERİ BAKANINA TAHAMMÜLÜ YOKTUR EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KIZIM GEL, SENİN YERİN BİZİM YANIMIZ EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KIZIM GEL, SENİN YERİN BİZİM YANIMIZ

Halkların Demokratik Partisi, Ahmet Dönmez, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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