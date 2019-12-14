HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 103'üncü gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 103'üncü gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 103'üncü gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 103'üncü gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 103'üncü gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 103'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 103'üncü gününe girdi. 5 yıl önce HDP Kağıthane binasına gittikten sonra, dağa kaçırıldığı ileri sürülen Yakup Edizer'in annesi Saliha Edizer, 103 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor.

"BEN YAKUP'U ONLAR İÇİN DOĞURMADIM VE ONLARDAN YAKUP'U İSTİYORUM"

Oğlunun HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Edizer, "Çocuğum lise öğrencisiydi. 9 Haziran 2015'te. HDP bürosuna gidip geliyordu, seçim zamanı yardımda bulunuyordu, broşürlerini mi ne dağıtmış. Sonra gidiş o gidiş, kayboldu, bir daha haber alamadık, dağa gönderdiler çocuğumu. Etrafımızdakilerden biri etkiledi Yakup'u. Aslında bizde bilmiyoruz Yakup'un nasıl dağa kaçırıldığını ve şaşırdık. Ben burada Yakup'u istiyorum ve Yakup gelinceye kadarda burada olacağım. 103 günümüz oldu buradayız. Ben Yakup'u onlar için doğurmadım ve onlardan Yakup'u istiyorum. Onlar benim çocuğumu elde edemezler benim çocuğumu göndersinler" dedi.

"BEN YAKUP'UMU İSTİYORUM"

Bir anne olarak dağa kaçırılan ve kandırılan gençlere de çağrıda bulunan acılı anne Saliha Edizler, "Başta Yakup, sesimizi duyuyor veya görüyor ise bir yolunu bulup kaçsın, eğer kaçamıyor ise bizleri arasın biz gider onu getiririz. Ben Yakup'u mu istiyorum ve Hatice hanım gibi bizde mutlu olmak istiyoruz" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 çocuğun canını alan şırınga çikolatadaki ihmalin bedeli 10 kuruş
Dili ters dönen kaleciye hakem müdahale etti HDP'li vekilin sözlerine Bakan Soylu'dan sert yanıt: Yazıklar olsun, katliam yapan PKK'dır Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı

Son Dakika Haberleri
19:21 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN  HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI HANİYE İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
19:20 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi - Son Dakika
19:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan  Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü - Son Dakika
19:18 Pendik'teki gecekondu yandı - Son Dakika
19:16 Tartışmalı gökdelen projesinde ruhsatın iptali için çalışma başlatıldı - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:26:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 103'üncü gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]