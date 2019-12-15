HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 104'üncü gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 104'üncü gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 104'üncü gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 104'üncü gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 104'üncü gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 104'üncü gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 104'üncü gününde de devam ediyor. Terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya oğlundan gelen mektubun tatmin edici olmadığını, kendi yazısına benzemediğini aktardı. Kaya, "6 ay önce oğlumun bir videosu çıktı, daha sonra bir mektup geldi, o da tatmin edici değildi. Oğlumun yazısına benzemiyordu, Ankara'ya geldiğini söyledi. Bu çocuk benim anam değil, babam değil benim ciğerimdir. Bir insan ciğeri olmadan yaşayamaz, ben bu çocuğu istiyorum. Şayet bu çocuğumun başına bir şey gelirse ben bunu HDP ve PKK'dan soracağım" dedi.


"Bunlar Kürt değil, Güneydoğu'yu bölmek istiyorlar"


Kendisinin 5 yıldır evlat hasreti çektiğini anlatan acılı baba, "Ne bayramımız bayram ne gecemiz gece, ne gündüzümüz gündüzdür. 104 gündür buradayız, bu çocuğu buradan almadan gitmeyeceğim, bu çocuğun ahı yerde kalmaz. Ben devletime de sesleniyorum, devlete, bayrağa ve millete bağlı bir insanım. Her şeyim devlete bağlıdır, kim olursa olsun ben devleti tanırım, kimseyi tanımam. Ben bu çocuğu istiyorum, 5 senedir ben özlemini çekiyorum. Psikolojimiz bozulmuş hiçbir şeyimiz kalmamış, eve gitmek bile istemiyorum. Gece gündüz o fotoğraf karşımdadır. Ben nereye bakacağım, niye kimse müdahale etmiyor. Bu adamlar ellerini kollarını sallıyor devletten maaş alıyor, geliyor benim çocuğumun yolunu kesiyor. Bu ne biçim bir iştir, bunlara artık kimse maaş vermesin. Devlete kurşun sıkıyor, bu para PKK'ya gidiyor, herkes bunu bilsin bu para PKK'ya gidiyor. Bunlar burayı boşluk bulup Amerika'ya teslim ediyorlar. Ne PKK'sı bunlar ne biçim insandır, bunlar Kürt değil Güneydoğu'yu bölmek istiyorlar ve Amerika'ya teslim edecekler. Evet iki annemiz çocuklarını kurtardı, biz de memnun olduk, iki çocuk geldi buraya. İnşallah bizimki de gelir, ben öyle ümit ediyorum. Hiç şüphem yok, inşallah bu arkadaşlarımızın da çocukları aynı zamanda gelir, bunlar da kendi memleketine geri yuvasına döner. Çocuklar gelin güvenlik güçlerine teslim olun, gelin anneniz burada, babanız burada gelin. Allah razı olsun destek çoktur. Her yerden geliyor desteğimiz çoktur. 81 vilayetten destek geliyor, hiç şüphemiz yok" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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