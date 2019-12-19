HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 108. gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 108. gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 108. gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 108'inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 108. gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 108'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, 108'inci gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerini sürdüren ailelerden Şevket Bingöl, İstanbul'dan Diyarbakır'a gelerek HDP il başkanlık binası önünde 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için 108 gündür oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

"AİLELER GELİP ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKSINLAR, BİZE OLDU BAŞKASINA OLMASIN"

108 gündür çocuğu için oturma eyleminde olduğunu belirten acılı baba Şevket Bingöl, "Ben çocuğum için 108 yıl da geçse burada olmaya devam edeceğim. Ben bir baba olarak Kürt kardeşlerime sesleniyorum, ben sürekli buradayım ve görüyorum ki çocuklar gelip HDP il binasına gidiyor. Ailelere ricam lütfen çocuklarınıza sahip çıkın. HDP bunları kandırıp dağa götürüyor ve aileler gelip çocuklarına sahip çıksınlar. Bize oldu başkasına olmasın başkasının çocuklarını dağa götürmesinler. İnanınız ki HDP'ye gelip giden gençleri çocukları dağa götürecekler ve aileleri neden biz çocuklarımıza sahip çıkmadık diyecekler. Şimdiden çocuklarına sahip çıksınlar ve HDP'ye gidip gelmelerinin önlemini alsın" dedi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:05 Kaynak: İHA
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