HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 111'inci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 111'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 111'inci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 111'inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 111'inci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 111'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti, 111'inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia etti. Begdaş, "Benim oğlumun 7 ay 13 gün etti HDP il binası ve Amed Direniş Grubu aracılığıyla dağa gittiği. Ne bir ses ne de bir telefon hiçbir şey yok. Bunların yaptıkları ne insanlığa yakışıyor ne de Kürtçülüğe yakışıyor. En azından bir telefon açıp çocuğumun nerede olduğunu söyleselerdi, onu bile bilmiyorum. Artık bunlara söyleye söyleye dilimizde tüy kalmadı, kimselere derdimizi anlatamıyoruz. Bu çocuk nerede, bu kışta, yağmur ve karda nereden bilelim çocuklarımız nerede. Bizim çocuklarımızı versinler, kimseden bir şey istemiyoruz, defalarca söyledik çocuğumuzu istiyoruz. Çocuklarımızı versinler ne halleri varsa görsünler. Buradan tüm insanlara sesleniyorum, gelsinler birlik ve beraber olup çocuklarımızı getirelim. Ben Diyarbakır'da büyüdüm, şimdiye kadar böyle bir anlayış görmedim. Bunlar kendi kendilerine yeni kanun çıkarmışlar, tarihte ilk kez duyuyorum 12 yaşındaki çocukları alıp dağa çıkardıklarını ve Amerika'nın askerleri yaptığını. Çocuğumun okulda olması gerekirdi, buraya oğlumun öğretmeni geldi, şok oldu bana inanmadı" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı
Okuduğu okula öğretmen olarak atandı Boğaz'da bu kadar da olmaz denilen görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu

Son Dakika Haberleri
17:26 Gümüşhane'de yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
17:26 İki ev arasındaki boşluğa düşen kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
17:25 Emine Demir'in kardeşi: Ablam öldürülmekten korkuyordu - Son Dakika
17:25 Bursa barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
17:25 Piri reis denizaltısı havuza çekildi, seydi ali reis'e ilk kaynak yapıldı - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 17:29:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 111'inci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]