HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 112'nci gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 112'nci gününde de devam ediyor.



Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 60 ailenin umutlu bekleyişi 112'inci gününde. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde oturan Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın PKK'lılar tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 112 gündür oturma eyleminde bulunduğunu söyledi.



"Silahını bırak teslim ol oğlum"



Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve oğlu Azad'ın 4 yıl önce kaçırıldığını belirten anne Remzi Akkoyun, "Ben 112 gündür burada oturuyorum oğlum Azad gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. Oğlumu nereden getiriyorsa getirsinler. Ben HDP'lilerden oğlumu istiyorum. Oğlum beni görüyor ve duyuyor ise silahını bırakıp teslim olmasını istiyorum. Ben oğlumu 4 yıldır görmedim onu çok özledim" dedi. - DİYARBAKIR