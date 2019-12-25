HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 114'üncü gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 114'üncü gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 114'üncü gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti, 114'üncü gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 114'üncü gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti, 114'üncü gününde de devam ediyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 60 ailenin umutlu bekleyişi 114'üncü gününe girdi. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden Diyarbakır'a gelen Bedirhan Çur (52), oğlu Vahit'in 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirterek, 114 gündür HDP il binası önünde oturma eyleminde olduğunu söyledi.


"Oğlumu HDP'liler kandırdı ve dağa gönderdi"


Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan baba Çur, oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade ederek, "Oğlumu almadan gitmem. Oğlumu HDP'liler kandırdı ve dağa gönderdi. Ben onlardan başka kimseden oğlumu istemiyorum, HDP'den istiyorum. Almadan da asla buradan gitmeyeceğim. Herkes dönsün gelsin evine, kardeşçe ve canca yaşayalım. Devletimiz çok iyi bir devlettir. Bizim devletten iyi bir devlet yoktur. Bakınız Suriye paramparça oldu, aynı zamanda Irak da öyle. Dönün gelin evinize, dağda bayırda ne işiniz var. Silahlarınızı bırakın gelin teslim olun" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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