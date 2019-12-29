HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 118'inci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 118'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 118'inci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 118'inci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 118'inci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 118'inci gününde de devam ediyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 61 ailenin umutlu bekleyişi 118'inci gününe girdi. Gaziantep'te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 118 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Çocuklara çağrıda bulunan Altıntaş, terör örgütünden kaçıp gelen çocuklara ne işkence yapıldığını ne de hapse atıldığını belirterek, çocukların anne ve babalarının yanında sıcak yataklarında olacaklarını söyledi. Altıntaş, "Yeter artık bırakın çocuklarımızı. Bu çocukların size bir zararı yok, ne istiyorsunuz asker, polis ve bu çocuklardan. 118 gündür buradayız, soğuklar başladı, yağmur yağıyor biz vazgeçmiyoruz. Sonuna kadar, evladımız gelinceye kadar buradayız. Çok şükür bu 4 ay içerisinde çocuklarımız da gelmeye başladı, biz çok mutlu olduk. İnşallah herkesin çocukları gelir. Bize acı çektiren PKK'dır, HDP onlara destek veriyor. HDP ve PKK bize acı yaşatıyor. 3 çocuğumuz geldi, 3'ü de anne ve babasının kollarında evinde. Çocuklar dönün gelin, hiç kimse sizi korkutmasın. Burada ne işkence ne de hapis var, sadece gelip anne babanızın yanında sıcak yatağınıza gireceksiniz. Hiç korkmayın, orada kaldıkça size acı çektirecekler. Sizi dış devlete yem ediyorlar, dönün gelin" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu
Korkunç ölüm! 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu Muş bakan soylu terör örgütünü tarihe gömeceğiz

Son Dakika Haberleri
17:11 Süleymaniye Camisi'nde hatalı restorasyon iddiası - Son Dakika
17:09 Somali'de terör saldırısında ölen 2 Türk'ün cenazesi getiriliyor - Son Dakika
17:08 Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
17:08 Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 36'sı açıldı - Son Dakika
17:07 Kayseri babasını dövüp evden attı, kendisini eve kilitleyip yangın çıkardı-2 - Son Dakika
15:53 Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Son Dakika
14:31 Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 17:14:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 118'inci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]