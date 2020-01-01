HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 121'inci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 121'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 121'inci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 121'inci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 121'inci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 121'inci gününde de devam ediyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 121'inci gününe girdi. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversitede okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Levent, "Fadimem duy, gör ben, seni çok özledim. Yavrum bana dön, ben bittim. Kardeşlerin çok özledi, dön bize. Allah'ım şu yeni yılda tüm anneleri güldürsün. Kalbin delik, sen nasıl içlerinde duruyorsun, okuyup da bana bakacaktın. Ne yapıyorsun o inlerde. O silahı at, kalem tutuyordu senin elin. Senin için dünyalarımız yıkıldı, dünyaları verseler de senin bir teline değişmem. 121 gün oldu, nice seneler de geçse ölmedikten sonra buradayız, çocuklarımızı almadan dönmeyeceğiz. Bizim ne suçumuz var, yavrularımızı bize versinler biz de buradan gidelim" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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