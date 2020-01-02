HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 122'inci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 122'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 122'inci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 122'inci gününe girerken, partililer ile aileler arasında gerginlik yaşandı.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 122'inci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 122'inci gününe girerken, partililer ile aileler arasında gerginlik yaşandı.


Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 122'inci gününe girdi. Aileler ile HDP'liler arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, aileler partililere tepki gösterdi. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 21 yaşındaki kızı Çiğdem Kaya'yı geri almak amacıyla 122 gündür HDP Diyarbakır'da İl Başkanlığı önünde eyleme devam ettiğini söyledi. Eylemlerinden asla vazgeçmeyeceğini ve kızını almadan HDP il binası önünden gitmeyeceğini belirten baba Kaya, kızına da çağrıda bulunarak, "Çiğdem kızım eğer beni görüyor ve duyuyor isen kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.


Ailelerin HDP il binası önünde bekleyişi sürerken, yer yer gerginlik devam ediyor. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı
Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
17:52 Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın - Son Dakika
17:52 Yozgat'ta işten çıkartılan maden işçileri eylem yaptı - Son Dakika
17:51 İşten çıkarılan maden işçilerinden tepki - Son Dakika
17:47 Jandarmadan nefes kesen gösteri - Son Dakika
17:47 Türkiye Yazarlar Birliğinden Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına iki ödül birden - Son Dakika
17:37 Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 17:53:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 122'inci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]