HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 123'ncü gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 123'ncü gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 123'ncü gününde

7 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 123'üncü gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 123'ncü gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 123'üncü gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 123'ncü gününde de devam ediyor. Bitlis'in Göroymak ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 123 gündür oturma eyleminde olduğunu belirten Vecihe Gökkuş, oğlu Okan Gökkuş'un 2014 yılında henüz 12 yaşındayken simit satarken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.


"Kardeşlerine söyleyecek söz bulamıyorum"


Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Gökkuş, "Oğlum 5 yıldır kaçırılmış. Nereye başvurduysak onu bulamadık. En sonunda duyduk ki PKK'lılar tarafından dağa kaçırılmış. Ben oğlumu HDP'lilerden istiyorum, çünkü onlar kaçırıp PKK'lılara teslim ettiler. Oğlumu almadan da buradan gitmeyeceğim. Küçük kardeşleri hep bana soruyorlar 'Okan ağabeyimiz ne zaman gelecek' diye, söyleyecek söz bulamıyorum. Okan, beni görüyor ve duyuyorsan bulunduğun yerden bir yolunu bul kaç gel, devletin kolluk kuvvetlerine teslim ol. Senin gözünü korkutuyorlar, kaçarsan işkence, kötü muamele görürsün diye, inanma Okan onlara. Kaç gel, teslim ol kurban olduğum" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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