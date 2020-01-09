HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 65 ailenin umutlu bekleyişi 129'uncu gününde de devam ediyor. Ağrı'dan Diyarbakır'a gelen baba Salih Gökçe, oğlu Ömer'in yaklaşık 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek oğlunu HDP'lilerden istediğini söyledi. 129 gündür HDP il binası önünde yağmur çamur demeden beklediklerini aktaran Gökçe, "Sıcak havada herkes bekler, zor hayat şartlarına biz alışıksınız. Ben evladımı almadan buradan kalkmayacağım. HDP'ye diyorum yol kısayken çocuklarımızı bizlere teslim et, bizde çadırı kaldırıp buradan gidelim. Oğlum Ömer, gel devletin şefkatli kollarına teslim ol. Sizi orada korkutuyorlar. Sizi öldürecekler ve babanız sizi kabul etmiyor gibi sözlere inanma. Her zaman sana kapım açık ve her gelen devlete teslim oldu, şu anda ailesinin yanındalar. Sen gel, ben seni alayım evimizde götüreyim" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası
Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası Diyarbakır okulun 4'üncü katından atlayan rojbin, hayati tehlikeyi atlattı Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı

Son Dakika Haberleri
18:12 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
18:12 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika
18:12 Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
18:11 Edirne fetö şüphelilerini yunanistan'a kaçıran 7 organizatör yakalandı - Son Dakika
18:05 İletişim Başkanı Altun'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 18:14:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]