HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 65 ailenin umutlu bekleyişi 129'uncu gününde de devam ediyor. Ağrı'dan Diyarbakır'a gelen baba Salih Gökçe, oğlu Ömer'in yaklaşık 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek oğlunu HDP'lilerden istediğini söyledi. 129 gündür HDP il binası önünde yağmur çamur demeden beklediklerini aktaran Gökçe, "Sıcak havada herkes bekler, zor hayat şartlarına biz alışıksınız. Ben evladımı almadan buradan kalkmayacağım. HDP'ye diyorum yol kısayken çocuklarımızı bizlere teslim et, bizde çadırı kaldırıp buradan gidelim. Oğlum Ömer, gel devletin şefkatli kollarına teslim ol. Sizi orada korkutuyorlar. Sizi öldürecekler ve babanız sizi kabul etmiyor gibi sözlere inanma. Her zaman sana kapım açık ve her gelen devlete teslim oldu, şu anda ailesinin yanındalar. Sen gel, ben seni alayım evimizde götüreyim" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası
Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası Diyarbakır okulun 4'üncü katından atlayan rojbin, hayati tehlikeyi atlattı Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı

Son Dakika Haberleri
17:53 Adana veli bektaş'ın cenazesi adli tıp kurumu'na gönderildi - Son Dakika
17:53 Eyüpsultan'da hafızlar derneği'nin kurşunlanması kamerada - Son Dakika
17:52 Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz" - Son Dakika
17:52 Ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, Bodrum'da toprağa verildi - Son Dakika
17:52 Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine 4D ultrason cihazı desteği - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:53:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]