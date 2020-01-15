HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 135'inci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 135'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 135'inci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 135'inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 135'inci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 135'inci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 65 ailenin umutlu bekleyişi 135'inci gününde de devam ediyor. 2015 yılında birliğine teslim olmaya giderken Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelen anne Cennet Kabaklı, 5 yıldır oğlunu beklediğini söyledi. Kabaklı, "Bugün 135. gün, oğlum gelene kadar buradayım. Kar da, yağmur da yağsa burada durmaya devam edeceğim. HDP ve PKK aynı artık bıraksınlar, çocuklarımızı, polislerimizi ve askerlerimizi, artık yeter. Evlatlarımıza orada bize de burada zulüm işkence etmesinler, hiç mi vicdanları yok. Kendilerinin hiç mi çocukları yok acıma duygusu yok, nasıl insanlar olduğunu bizde anlamıyoruz. Buradan diğer annelere de sesleniyorum, gelsinler evlatlarımızı alsınlar, zaten geliyorlar, 4 evlat geldi annelerine kavuştu. Bu bize bir umut ışığı demektir, inşallah bizim evlatlarımızda gelir. Oğlumu bırakın, oğlumun suçu vatani görevini yapmak mı, benim oğlum çok iyi bir insandı, evden işe işten eve giderdi. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum, asker ve polislerimize de yardım etsinler, kurtarsınlar. Ben evladımı anne demesini, boynuma sarılmasını özledim" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı kaçırıp terör örgütüne satmış
Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı BBP lideri Destici, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı

Son Dakika Haberleri
18:21 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası (2) - Son Dakika
18:20 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
18:18 Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemesi lazım - Son Dakika
18:17 Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
18:14 Kocaeli'nden Ankara'ya 'Akıllı Şehir' çıkarması - Son Dakika
17:59 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika
16:49 Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 18:23:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 135'inci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]