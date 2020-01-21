HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 141. gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 141. gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 141. gününde

7 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 141'inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 141. gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 141'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailenin umutlu bekleyişi 141'inci gününde devam ediyor. 2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, çocuğunun serbest bırakılmasını istedi. Altıntaş, "141 gündür biz buradayız, bu 141 normal insanların zaman dilimine göre normal geçiyor, fakat bizim zaman dilimimize göre çok farklı geçiyor. Bu sadece 141 gün burada görünen bunun görünmeyen tarafı 5 yıllık süreç, ben buradan vicdan sahiplerine sesleniyorum, bir düşünün 5 yıldır çocuğunuz PKK'nın elinde, bizim bu acılarımız ne zaman son bulacak. Bu imkan sizin ellerinizde bunu biliyoruz, empati kursunlar, onların hiç çocukları kayboldu mu, kaybolan çocuklarını aradılar mı? Çok büyük bir acı ve benim oğlum ölümü sağ mı bilmiyorum. Diyorlar ki iyi bakıyorlar, iyi baksalardı esir askerlerin görüntülerinde deri kemik kalmış bu mu iyi bakmaları. Yanıyor içimiz çok farklı yanıyor" dedi.

2014 yılında İstanbul'da bir tekstil fabrikasına çalışmaya giden ve 16 yaşındayken kaçırılan Yasemin Ballı'nın annesi Yıldız Ballı ise kızını götürürken kendisine sormadıklarını evladını istediğini kaydetti. Ballı, "Ben buraya evladım için geldim, 2014'te evladımı götürülürken bana bir şey sorulmadı bir haber bir cevap bile gelmedi. Ben evladımı istiyorum kim evladımı götürdüyse bana geri getirsinler, biz sadece buraya oturmuş evladımızı istiyoruz başka hiçbir şey istemiyoruz. Yasemin seni korkutuyorlar biliyorum, annen baban sana kızıyor, gidersen devlet sana zarar verir diyorlar, yalan söylüyorlar. Oradan kaç gel, buradan bütün anne ve babalara sesleniyorum, gelsinler birlik olalım evlatlarımız gelsin" diye konuştu.

(Murat Başal/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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