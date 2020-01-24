HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 144'üncü gününde - Son Dakika
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 144'üncü gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 144'üncü gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 144'üncü gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 144'üncü gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailenin umutlu bekleyişi 144'üncü gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşana kadar da eylemi sürdüreceğini söyledi.


"Kızım dön gel evine bütün aile olarak seni çok özledik"


Ömrü yettiğince kızı gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini belirten anne Akkuş, "144 gündür burada bekliyoruz. 144 gün değil, ömrüm yettiği kadar ve kızım gelinceye kadar burada bekleyeceğim. Kızımı almadan buradan gitmiyorum. HDP'liler kızımı kaçırdı. Partiye kaydettiler sonra okulda kandırıp dağa kaçırdılar. Kızım beni görüyor ve izliyorsa gelip dönsün evine. İnsan dağda yaşayamaz. Gelsin dönsün evine. Kızım dön gel evine bütün aile olarak seni çok özledik. Yeğenlerin oldu, ağabeyini ve ablalarını evlendirdik gel kızım evine dön senide evlendirelim yuvan olsun. Senin yerin orası değil ailenin yanıdır. Gel dön evine kızım" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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