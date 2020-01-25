HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 145'inci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 145'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 145'inci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 145'inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 145'inci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 145'inci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailenin umutlu bekleyişi 145'inci gününde de devam ediyor. Bingöl'de vatani görevini yapan ve dağıtım izni için memleketi Siirt'e giderken Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur, 145 gündür eylemde olduğunu ve çocuğunu beklediğini söyledi. Oğlunun terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sungur, oturma eyleminde kararlı olduğunu ve oğlunu almadan asla eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
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