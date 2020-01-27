HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 147'nci gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 147'nci gününe girdi.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailenin umutlu bekleyişi 147'nci gününde de devam ediyor. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için Gaziantep'ten gelerek 147 gündür oturma eylemine devam eden Şevket Altıntaş, 147 gündür, 78 ailenin oturma eylemine devam ettiğini söyledi. Altıntaş, "Bu eylemin bir an önce sonuca ulaşmasını istiyoruz. Az bir süre değil, sabırsızlanmıyoruz ama bir şeyleri de duymak ve görmek istiyoruz. Sabırla bekliyoruz, inşallah sonuç alacağız" dedi.



2011 yılında anne ve babasının boşanmasıyla dayısının yanına yerleşen ve iddiaya göre dayısının HDP aracılığıyla 18 yaşında Kocaeli'de lise son sınıf öğrencisiyken dağa gönderilen Gamze Laçin'in babası Mehmet Laçin ise 147 gündür sabırla beklediklerini fakat bir netice alamadıklarını söyledi. Laçin, "Deprem nedeni ile tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bizim evlatlarımız silah zoruyla, zorbalıkla elimizden alındı. Bu kabul edilemez bir ve unutulmaz bir acıdır. Bu acımıza herkesin destek olmasını diliyoruz. Devletimiz gücünü kullanarak bu evlatlarımızı kurtaracak, ümidimiz var" diye konuşu. - DİYARBAKIR