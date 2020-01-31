HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 151'inci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 151'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 151'inci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 151 gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 151'inci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 151 gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailenin umutlu bekleyişi 151'inci gününde de devam ediyor. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, oğlunu HDP'lilerin kaçırdığını iddia ederek oğlunu HDP'lilerden istediğini söyledi.


"Tehditlere boyun eğmeyeceğiz ve korkmuyoruz"


Çocuğu gelene kadar çadırdan ayrılmayacağının altını çizen baba Bingöl, "151 gündür buradayız. Ben çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. HDP'den her hangi bir haber yok çünkü suçlu oldukları için bizimle görüşmüyorlar. Karda yağsa üzerime yağmurda yağarsa ben çocuğumu almadan buradan gitmem. 151 yılda geçerse geçsin ben çocuğumu HDP ve PKK'dan almadan buradan gitmeyeceğim" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:11 Kaynak: İHA
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