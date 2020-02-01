HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 152'inci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 152'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 152'inci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 152 gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 152'inci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 152 gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailenin umutlu bekleyişi 152'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemde yer alan Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini söyledi. Kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini belirten anne Koç, "Kızım için geldim, kızımı almadan buradan gitmiyorum. Ha PKK, ha HDP hiç fark etmez. Ben her ikisinden kızımı istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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