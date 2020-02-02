HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününde

7 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 153'üncü gününde de devam ediyor. Siirt'ten Diyarbakır'a gelen Cemile Erdoğan, 8 Ağustos 2014'te kaybolan oğlu İbrahim için oturma eylemine katıldığını söyledi. Erdoğan, "16 yaşındaki çocuk nereye gidecekti. Oğlum arkadaş kurbanı oldu. Arkadaşlarının hepsi evine döndü, tek oğlum gelmedi. Oğlum eğer sen beni izliyorsan, beni görüyorsan, lütfen evine dön. Oğlum bak senin hiç görmediğin kardeşin oldu. Onun adını Umut koydum, tek umudum da sensin ne olur dön gel evine oğlum" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Vatana, millette zarar veriyor" dediği firmaya 20 bin lira tazminat ödedi
Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Yaralılar var Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:18:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]