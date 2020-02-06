HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 157'nci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 157'nci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 157'nci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden ailelerin evlat nöbeti 157'nci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 157'nci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden ailelerin evlat nöbeti 157'nci gününe girdi.


Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 157'nci gününde de soğuk havaya rağmen devam ederken, Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu astsubay Semih için 5 Eylül 2019'dan beri evlat nöbetinde olduğunu söyledi. 5 yıldır oğlu Semih'in yolunu gözlediğini belirten anne Sadiye Özbey, "Yeter artık çocuğumu bıraksınlar, çocuklarımızı geri göndersinler. Biz çocuğumuzu istiyoruz, bunun dışında kimseden bir şey istemiyoruz. Kendi hakkımız olan çocuğumuzu istiyoruz. Yeter artık bırakın çocuklarımızı, dayanacak gücümüz kalmadı" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
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