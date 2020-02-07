HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 158'inci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 158'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 158'inci gününde

7 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 158'inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 158'inci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 158'inci gününe girdi.


Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 158'inci gününde de soğuk havaya rağmen devam ederken, Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Levent, "Fadime'm yavrum seni çok özledim, ne olur kucağıma geri dön. Yavrum polis ve askerimize teslim ol sana hiçbir ceza vermeyecekler, ne olur sesimizi duyun. Bizim yavrularımızı bize versinler, Fadime'mi bana yollasınlar ve Fadime'mi çok özledim. Fadimem beni duyuyorsan devletimiz sana zarar vermez kaç gel teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
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