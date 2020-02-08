HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 159'uncu gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 159'uncu gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 159'uncu gününde

7 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 159'uncu gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 159'uncu gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 159'uncu gününe girdi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 159'uncu gününde de soğuk havaya rağmen devam ederken, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek katıldığı Diyarbakır'daki evlat nöbetini sürdüren anne Vahide Çiftçi, kızı Özlem'in daha 12'sinde iken HDP tarafından kandırılarak PKK'ya verildiğini söyledi.

HDP'ye tepki gösteren anne Çiftçi, "Kızım gelinceye kadar HDP önünde oturma eylemimi sürdüreceğim. Kızım beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp teslim olsun" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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