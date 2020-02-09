HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 160'ıncı gününde - Son Dakika
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 160'ıncı gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 160'ıncı gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 160'ıncı gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 160'ıncı gününe girdi.


Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 160'ıncı gününde de soğuk havaya rağmen devam ederken, Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken 21 Mart 2015'te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemine başlayan İmmihan Nilifırka, evladına seslenerek geri gelmesi çağrısında bulundu. Nilifırka, "HDP kaçırdı götürdü oğlumu, 160 yıl da geçse buradayız, kalkmıyoruz. HDP çocuklarımızı kandırdı götürdü, biz HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. 5 senedir ben çocuğumun terine hasretim, oğlum beni duyuyorsan dön gel burada seni bekleyeceğim, 500 yıl da geçse ben seni burada bekleyeceğim. 5 aile çocuklarına kavuştu inşallah biz de kavuşuruz" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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