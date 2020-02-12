HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 163'üncü gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 163'üncü gününe girdi.



Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 163'üncü gününde de soğuk havaya rağmen devam ederken, 2014'te 14 yaşındayken teröristler tarafından dağa kaçırılan Tuncay Bingöl'ün annesi Fatma Bingöl, 163 gündür eylemde olduğunu söyledi. Acılı anne, "163 gündür buradayız. Biz evlatlarımızı bekliyoruz ve halen de bir ses seda yok bizim evlatlarımızdan, onlar için buradayız. Biz evlatlarımızı hiçbir şeye değiştirmeyiz ve artık evlatlarımızı bize getirsinler artık. Bizler evlatlarımızı almadan buradan çıkmayacağız. Bir yola başvurduk ya canımız gidecek yada biz evlatlarımızı alıp öyle gideceğiz" dedi. - DİYARBAKIR