HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 166'ncı gününde - Son Dakika
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 166'ncı gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 166'ncı gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 166'ncı gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 166'ncı gününe girdi.


Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. Eylem 166'ncı gününde kar yağışı ve soğuk havaya rağmen devam ederken, Şırnak'ın Uludere ilçesinden gelen baba Emin Yıldız 6 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ercan Yıldız için dondurucu havaya rağmen oturma eylemine kararlı bir şekilde devam ediyor.


"Okul müdürü ve okul yetkilileri bana haber vermediler"


Oğlunun Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan İstiklal Ortaokuluna gittiğini aktaran baba Yıldız, "Benim oğlum sabah evden okula gitmek için çıktı, öğlen saatlerinde eve gelmesi gerekirken gelmedi. Daha sonra aldığım bilgiye göre oğlumun terör örgütü yandaşları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını duydum. Okul müdürü ve yetkililer bana zamanında 'Oğlun okula gelmedi ya da oğlun nerede?' diye sorsalardı belki oğlumla birlikte evimizde olurduk. 6 yıl oldu oğlumdan haber alamıyorum. Okulda onunla birlikte dağa gidenler geri geldi ama benim oğlum gelmedi. Ben oğlumu istiyorum" dedi.


Oğlu Ercan'ın geri gelmesi için çağrıda bulunan baba Yıldız, "Oğlum beni görüyor ve izliyor ise devletimizin kolu uzundur. Terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun. Ben oğlumu almadan asla buradan gitmem. Oğlum gelinceye kadar eylemimi sürdüreceğim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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