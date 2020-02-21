HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 172'nci gününde - Son Dakika
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 172'nci gününde

7 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 172'nci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 172'nci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 172'nci gününe girdi.


PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 172'nci gününde soğuk havaya rağmen devam ediyor. Gaziantep'te oturan Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabaklı (24) için 172 gündür HDP il binası önünde oturma eylemine devam ettiğini söyledi. Kabaklı, "Bugün 172 gündür ben buradayım. Evladımı almadan kalkmayacağım buradan, benim evladımı PKK kaçırdı. HDP, PKK aynı, 5 yıldan beri evlat hasreti yaşıyorum. Çok acı çekiyorum, gecem gündüzüm belirsiz. Kar, kış, yağmura rağmen buradayım, evladım gelmeden kalkmayacağım. 8 aile evladına kavuştu, hem seviniyoruz hem de üzülüyoruz. İnşallah benim evladım da gelir, ben de aynı o mutluluğu yaşarım. Ben oğlumun bırakılmasını istiyorum, PKK ve HDP bıraksın" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
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