HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 174'üncü gününde - Son Dakika
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 174'üncü gününde

12 dakika önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 174'üncü gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 174'üncü gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 174'üncü gününe girdi.


Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 174'üncü gününde soğuk havaya rağmen devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 73 gündür HDP il binası önünde evlatlarını beklediklerini söyledi. HDP milletvekillerine seslenerek çadıra davet eden Aydın, "Eylemimizin 174'üncü günü HDP il binasının kapısındayız, HDP il başkanları kongreye gittiler, kongreye gideceklerine buraya gelseydiler burada kongre var. Kongre kapılarının önünce ama kongreyi görmemezlikten geliyorlar, kongreye kimse fazla gitmedi, eminim ki kimse artık HDP'ye inanmıyor. Halk hepsi biliyor aileler kapılarında oturuyor ve onları görmemezlikten geliyor. Herkes bize destek veriyor, o yüzden biz çocuklarımızı almadan gitmiyoruz. Tehditlere rağmen gitmiyor ve kararlıyız. Onlarda biraz vicdan var ise gelip burada açıklama yaparak çocuklarımızı PKK'dan isterler. Ama buna cesaretleri yok, cesaretleri olmadığı için gelemiyorlar. Çünkü Kandil'de talimat alamıyorlar, talimat almış olsalardı gelip burada çocuklarımızı isterlerdi. Ben buradan bütün Kürt halkına sesleniyorum, HDP milletvekilleri ve yöneticileri bizi görmemezlikten geliyorlar. Hani siz Kürt'ü temsil ediyordunuz, biz Kürt değil miyiz? Neden gelmiyorsunuz buraya? Biz hepimiz çocuklarımızı istiyoruz, siz de gelin çocuklarımızı PKK'dan isteyin. Ben buradan bütün HDP milletvekillerine sesleniyorum, gelip buradan çocuklarımızı PKK'dan istesinler, PKK'yı kınasınlar, ben çekip giderim evime" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
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