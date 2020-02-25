HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 176'ncı gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 176'ncı gününe girdi.



Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemi, 176'ncı gününde 92 aile ile devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi için bu çadıra katıldığını söyledi. 176 gündür çadırın altında olduklarını belirten Çiftçi, "176 sene de geçse biz bu çadırın altından kalkıp gitmeyeceğiz. Çocuğumuzu HDP'lilerden almadan biz buradan gitmeyeceğiz. Türkiye'de çocukları giden bütün ailelere sesleniyoruz, hepsi gelip bu eyleme katılsınlar. Onların çocuklarına da iyidir. Biz buraya oturduk, herkesin çocuklarına umut oldu, bizde sevindik. İnşallah Allah'ın izniyle onların çocukları geliyor. İnşallah polis, asker hepimizin çocukları da bize dönecekler. Çocuklar gelin, orası sizin yeriniz değil. Siz orada dağda, taşta, mağaralarda yaşıyorsunuz. Siz haram etleri yiyorsunuz. Gençliğinizi orada çürütmeyin. Sizin de ev barkınız olacak. Sizde evleneceksiniz, çoluk çocuk sahibi olacaksınız. Kendinize bir yuva kuracaksınız, biz sizin yuvanızı göreceğiz. İnin aşağı orada durmayın" dedi. - DİYARBAKIR