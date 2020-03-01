HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 181'inci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 181'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 181'inci gününde

7 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 181'inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 181'inci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 181'inci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 181'inci gününde de devam ediyor. Kütahya'dan kızı Fadime Levent için Diyarbakır'a gelerek 181 gündür oturma eylemine devam eden Hatice Levent, kızına kavuşacağı günü beklediğini belirterek, evladına dönmesi çağrısında bulundu. Levent, "181 gündür buradayım. Fadimem seni bekliyorum. Beni görüyorsan, duyuyorsan kaç gel, seni çok özledim. Sen o inlerde duramazsın, senin elin kalem tutacaktı, o silahı at yavrum bana gel. Buradaki arkadaşlarımız da evlatlarını bekliyor. Hepinize çağrı yapıyorum gelin annelerinize kavuşun, yavrularımız gelin sizi çok özledik. Sizin yeriniz orası değil bizim yanımız, bizim yuvamız. 11 ailenin çocuğu geldi çok mutlu olduk. İnşallah siz de gelirsiniz, bizi mutlu edersiniz. Senin arkandayım yavrum kaç gel. Ben çok hastayım, buralarda duracak halim yok ama senin için duruyorum ve senin için ölürüm. Biz burada yavrularımızı bekliyoruz, yavrularımız gelsin" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
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