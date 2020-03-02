HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 182'nci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 182'nci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 182'nci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 182'nci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 182'nci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 182'nci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 182'nci gününde de devam ediyor. 2014 yılında Batman'da kaçırılan oğlu Mehmet Emin için Muş'tan gelerek 182 gündür HDP il binası önünde oturma eyleminde olan anne Gülbahar Teker, oğlunun Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü kamplarında olduğunu geçen yıl öğrendiğini söyledi. Teker, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulunarak, "Ben oğlum için geldim. Oğlum terör örgütü PKK'nın yanında durmasın, gelip teslim olsun. Kimsemiz yok devlet bize bakıyor. Oğlum 6 yıl önce Batman'da kayboldu. Geçen yıl Suriye'nin Kamışlı kentinde olduğunu öğrendik. Kendisinin kaçmaya çalıştığı fakat tekrar yakalanarak kampı götürdüğünü bana söyledi. Allah Muhammed hakkı için gelsin, bize sahip çıksın. Beni bu halde bıraktın gittin oğlum niye gittin, gel teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:22 Kaynak: İHA
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