HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 184'üncü gününde - Son Dakika
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 184'üncü gününde

7 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 184'üncü gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 184'üncü gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 184'üncü gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 184'üncü gününde de devam ediyor. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, 6 yıldır çocuğunun gittiğini ve şimdiye kadar bir haber alamadığını söyledi. Burada HDP'den bir açıklama beklediklerini belirten Bingöl, "Mithat Sancar oraya çıkıp diyor ki, 'kim bana bir adım gelirse ben ona beş adım giderim.' Ben İstanbul'dan buraya kadar adımlarla geldim. Mithat Sancar buraya gelip niye bu ailelerin sesini dinlemiyor? Bunlar PKK'nın partisidir. Bunlar Ermeni partisidir. Bunlar Amerika, Rusya partisidir. Bunlar onların savunucularıdır. Ben beş adım değil, yüz beş adım gelmişim. Sende bir adım bana doğru gel, çocuğumu getir oradan. 184 gündür burada oturuyoruz bir HDP'li gelip burada bir açıklama yapmış mıdır, demişler mi siz niye benim kapımda oturuyorsunuz, hayır. Çünkü suçlu olduklarını biliyorlar. Çocukları bunlar götürdü. Gel burada sadece de ki, PKK'yı kınıyorum, iki kelime. PKK'yı kınıyorum. Tuncay, beni duyuyorsan, görüyorsan nerede bir polis, asker görüyorsan kaç teslim ol. Buraya gelmeyen aileler de var. Ben o ailelere de sesleniyorum, kimse korkmasın gelsin burada hakkını savunsun" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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