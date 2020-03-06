HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde de devam ediyor. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eşi Songül Altıntaş ile birlikte evlat nöbetinde olan Şevket Altıntaş, 6 aydır HDP önünde olduklarını, artık bir sonuca ulaşmak istediklerini söyledi. Oğlunun terör örgütü üyeleri tarafından 5 yıldır rehin tutulduğunu aktaran Altıntaş şunları söyledi:


"HDP önüne gelmeden 4 buçuk yıl önce birçok arayış içerisinde bulundum. Gerek Ankara'da, gerekse Diyarbakır'da bulunan STK'lar ile görüştüm ve görüşmediğim kimse kalmadı, bir sonuç alamadım. Dolayısı ile Hacire anne buraya gelip çocuğuna kavuştuktan sonra ben de gelip burada eyleme başladım. 6 aydan fazla oldu ve ben de artık bir sonuç almak istiyorum. Beş yıldır çocuğuma ve çocuklarımıza hasret kaldık. Ne olacaksa olsun, nasıl yapılacaksa yapılsın, benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Patlama noktasındayız ve artık bizleri bu sıkıntıdan kurtarsınlar. Çok endişeliyim, şuan, şu dakika oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum. Daha ölümü sağ mı onu da bilmiyorum. Yani işkence mi ediyorlar ya da başka bir şey mi ediyorlar bilmiyorum ve çok çok endişeliyim. Artık bana ve bizlere somut bir adım atıldığına ait bir girişimde bulunmalarını istiyorum."


Aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile beklemeye devam ediyorlar. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
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