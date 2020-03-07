HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 187'nci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 187'nci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 187'nci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 187'nci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 187'nci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 187'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Aileler HDP ve terör örgütü PKK'ya karşı direnişlerini aralıksız devam ettiriyor.

"SANA KEFEN DEĞİL, GELİNLİK GİYDİRMEK İSTİYORUM"

Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan Nazlı Sancar, kızının 13 yaşında zorla eli, kolu bağlanarak dağa kaçırdıklarını söyledi. 8 yıldır kızından hiç haber alamadığını belirten anne Sancar, "Şeyma kızım, beni duyuyorsan, beni görüyorsan çık gel. Kızım artık sensiz dayanamıyoruz, sensiz yapamıyoruz kızım. Biz hepimiz seni bekliyoruz. Seni özledik, senin kokunu özledik. Her yerde senin eksikliğin var kızım. Bizim ne bayramlarımız var, ne seyranlarımız var. artık dayanacak gücüm kalmadı. 187 gündür evlatlarımızı bekliyoruz. Sonsuza kadar da kızımı almadan gitmeyeceğim. Sonsuza kadar da bu mücadeleden de vazgeçmeyeceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle kızımı buradan almadan gitmeyeceğim. Sana gelinlik giydirmek istiyorum. Sana kefen giydirmek istemiyorum kızım" dedi.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
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