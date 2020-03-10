HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününde - Son Dakika
Son Dakika Genel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününde

7 saat önce

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 190 gündür oturma eylemi yapan Bedirhan Çur, 4 yıl önce Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kaybolan oğlu Vahit Çur için oturma eylemine devam ediyor. Bedirhan Çur, gelen çocukların sanki kendilerinin evlatları gelmiş gibi olduğunu belirterek, "Biz evlat nöbetçisiyiz ve nöbetimize sonuna kadar devam edeceğiz. Evladım gelmeyene kadar buradan kalkmam, bir yere gidemem. Vahit, gel oğlum hiç orada durma, orası senin yerin değil. Onlar zaten dağ keçisi, onları bırak gel. 13 çocuk geldi anne ve babasının yanında. Sıcak yataklarında yatıyorlar, sıcak yemeklerini yiyorlar. Annen, baban, kardeşlerin seni bekliyor. Kaç gel orada senin ne kadar arkadaşın varsa gelin, teslim olun bizim devletimize" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3 yaşındaki çocuğu, evinin önünde oynarken kaçırdılar
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:10:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]