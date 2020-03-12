HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününde - Son Dakika
Son Dakika Genel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününde

7 saat önce

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününde de sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan yeğeni Besna için oturma eyleminde bulunan amca Vahap Kaplan, çocukları dağda olup oturma eylemine katılmayan ailelere de çağrıda bulundu. Kaplan, "2013 yılında terör örgütü tarafından dağa kaçırıldı, o gün bugün kendisinden haber alamadık. Sağ mı ölümü bir bilgimiz yok, onun geri gelmesini istiyorum eyleme de devam edeceğim. Evlatlarımız gelmeden de eyleme son vermeyeceğiz" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:45:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]