HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 198. gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 198. gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 198. gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 198'inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 198. gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 198'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 198'inci gününde de devam ediyor.

Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Levent, "Fadime'min beynine girdiler, üniversite 2. sınıfta götürdüler. Bırakın kızımı, sizin işinizi göremez, Fadime'm okuyup da bana bakacaktı, eli kalem tutuyordu. O inlere götürenlere lanet olsun, HDP ve PKK insan denilecek bir şey değil. Allah onların cezasını versin, bizi buralarda mahvettiler, yavrularımızı bıraksınlar, tüm anneleri güldürsünler. Bizim yavrularımız onlara laik çocuk değil, bizim yavrularımız dizimizin dibine laik. Kızım beni duyuyor ve görüyorsan kaç gel, cumhurbaşkanımız ceza falan vermeyecek. Hastayım, 7 aydır buradayım çok özledim. 13 anne güldü, inşallah bizde güleriz" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:45 Kaynak: İHA

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