HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 200'üncü gününde - Son Dakika
Son Dakika Genel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 200'üncü gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 200'üncü gününde

6 saat önce

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 200'üncü gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 200'üncü gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 200'üncü gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 200'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 200'üncü gününde de devam ediyor. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemine katılan anne Songül Altıntaş çocuğunun serbest bırakılmasını istedi. Altıntaş, "5 yıldır oğlumun peşindeyim, PKK oğlumu kaçırdı, biz ne kadar çabaladıkça, peşine düştükse vermediler. Ne istiyorsunuz asker ve polislerden, başınız sıkışınca siz asker ve polisi çağırıyorsunuz. Hem asker ve polisi çağırıp kendilerini kurtarın diyorsunuz hem de asker ve polisi dağa kaçırıp esir yapıyorsunuz. Bu ne biçim vicdan ve merhamet, böyle bir insanlık var mı hiçbir yerde. Bugün 200'üncü günümüzdür, 200 yıl da geçse biz buradan kalkmıyoruz. Sonuna kadar buradayız, ben evladımız istiyorum" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 200'üncü gününde

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:41 Kaynak: İHA

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