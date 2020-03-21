HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 201'inci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 201'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 201'inci gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 201'inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 201'inci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 201'inci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 201'inci gününde de devam ediyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine katılan Aydan Arslan, kızını HDP'den istediğini söyleyerek dönmesi çağrısında bulundu. Anne Arslan, "201 gündür buradayız. 201 bin yıl geçse de gene burada olacağız. Evlatlarımızı almadan burada gitmeyeceğiz. Aysun, anneciğim beni duyuyorsan gel, geri dön devletimize sığın" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:12 Kaynak: İHA

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