- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 204'üncü gününde - Son Dakika
Son Dakika Genel - HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 204'üncü gününde - Son Dakika

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 204'üncü gününde

6 saat önce

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 204'üncü gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 204'üncü gününe girdi.

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 204'üncü gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 204'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 204'üncü gününde de devam ediyor. Hakkari Yüksekova'da 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, Kürtçe konuşarak, oğlunun hafız olduğunu ve Ramazan ayında götürdüklerini söyledi. Oğluna seslenerek gelmeden gitmeyeceğini belirten Salim, "Gel artık, baban da hastadır, kız kardeşlerin senin sıkıntını çekiyorlar. Gel devletimize teslim ol. Bizim devletimiz adaletlidir. Gel anne kurban, bir şey yapmadın sen. Hapis cezanda olmayacak. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 204'üncü gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:48 Kaynak: İHA

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