HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 207'nci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 207'nci gününde

Aileler korona virüse rağmen direnişlerini sürdürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen devam ederken eylem 207'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 207'nci gününde de devam ediyor. 5 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zihinsel engelli olan 20 yaşındaki Rahim Çiftçi'nin terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek oturma eylemine devam eden ağabeyi Mehmet Sıddık Çiftçi, 207 gündür kardeşi için beklediğini söyledi. 207 sene de geçse kardeşi gelinceye kadar burada kalacağını belirten ağabey Çiftçi, "Gelmese ben buradan gitmeyeceğim. HDP isterse getirebiliyor, ama kaç aydır buradayız HDP bir soru sormuyor, gelmiyor, bir şey söylemiyor. HDP götürdü zaten, isterse şimdi getirebilir. Kardeşim, gel bizim Türk devletine teslim ol. Adaleti var, cezası yok. İşkencesi yok, gel teslim ol beraber memlekete gidelim" dedi.