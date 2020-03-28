HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 208'inci gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 208'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 208'inci gününde de devam ediyor. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, 208 gündür burada olduklarını, çocuğunu HDP'den ve PKK'dan istediğini söyledi. Bingöl, "208 gündür buradayım, burada beklemeye de devam edeceğim. Korona virüse karşı biz mesafemizi koruyoruz, hasta ve yaşlılarımızı eve gönderdik, 208 yıl da geçse burada beklemeye devam edeceğiz. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan kaç polis ve askere teslim ol. Peşmergelere Türkiye'ye geleceğini söyle ben her zaman arkandayım, gel burada ceza yok seni kandırıyorlar korkutuyorlar devlet her zaman arkandadır teslim ol" dedi.

(İHA)